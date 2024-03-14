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Malatyalılar yarın bu saatlere dikkat!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatyalılar yarın bu saatlere dikkat! mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Gölpınar, Altunlu, Sahilköy mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yenice, Günpınar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar, Altunlu, Sahilköy, Levent mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Hanımınçiftliği, Battalgazi, Taştepe, Melekbaba, Şehitfevzi mahallelerine,

Bugün 12.00 ila 13.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Narmikan, Morhamam, Yamaç, Doydum, Meşeli, Bahçeli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Hacolar, Temüklü Ayvalı, Kaynarca, Akbaba, Aşağıselimli, mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Büyükçimiş, Aktepe, Hançerli, Ortaköy, İkinciler, Yaylımlı, Keller mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık, Paşaköşkü mahallerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı, Şişman, Ağılyazı mahallerine,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karahan, Bindal, Şahnahan, Özal, Salkonak mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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14 Mar 2024 - 09:42 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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