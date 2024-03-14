Ramazan ayı geldi, akıllarda “Oruçlu iken spor yapılır mı? Sorusu düştü. Uzmanlara göre, evet, Ramazan ayında spor yapılabilir. Ramazan ayı, Müslümanlar için oruç tutma ayıdır, ancak spor yapma konusunda da esneklik sağlar. Çoğu durumda, hafif veya orta düzeyde spor yapmak, kişinin sağlığına zarar vermeden oruç tutmasına yardımcı olabilir. Özellikle gün batımı sonrası iftar ile sahur arasında veya iftar sonrasında uygun saatlerde spor yapmak daha uygun olur.

Ramazan ayında spor yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlar:

Su alımı: İftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içmek önemlidir. Spor yapmadan önce ve sonra su içmek, vücudun hidrasyon seviyesini korumaya yardımcı olur.

Hafif egzersizler tercih edin: Aşırı zorlayıcı egzersizlerden kaçının. Yürüyüş, hafif koşu, yüzme gibi düşük yoğunluklu aktiviteler tercih edilebilir.

Dinleyin: Vücudunuzu dinleyin ve gerektiğinde dinlenme molası verin. Eğer kendinizi halsiz hissediyorsanız veya aşırı yorgunluk hissediyorsanız, egzersizi bırakın ve dinlenin.

Dengeyi koruyun: İftar ve sahur arasında sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar ve lif içeren besinler tüketmeye dikkat edin.

Oruçla uyumlu saatlerde egzersiz yapın: İftar sonrası veya sahur öncesi daha uygun zamanlarda egzersiz yapmayı tercih edin.

Herkesin vücut yapısı ve sağlık durumu farklıdır, bu yüzden Ramazan ayında spor yapmadan önce bir doktora danışmak her zaman iyidir. Özellikle bazı sağlık sorunları olan kişilerin, egzersiz yapmadan önce doktorlarına danışmaları önerilir.