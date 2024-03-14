Depremin merkez üssünde balık üretimi yüzde 70’lerde

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından balıkçılık sektörü, yaralarını sarmış durumda.

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş, Türkiye'de balık üretiminde öne çıkan illerden biri konumunda. Özellikle tatlı su balığı üretiminin büyük bir kısmını ihraç eden kentte, deprem sonrası balık üretimi artış gösterdi. Üretimin yakın zamanda yüzde 100 seviyelerine ulaşması bekleniyor ancak şu an yüzde 70 civarında seyrediyor.

Azerbaycan Mahallesi'nde bulunan eski balık pazarı yıkıldı ancak yeni balık pazarında faaliyet gösteren esnaf, satışlardan memnun. Balık fiyatlarının önceki yıllara göre hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu belirten balıkçı İbrahim Sarı, çeşitli balıkların fiyatlarını paylaştı.

Sarı, balık üretiminin yılda yaklaşık 6 bin ton civarında olduğunu ve Kahramanmaraş'ın balık üretiminde Türkiye'de önde gelen illerden biri olduğunu vurguladı. Deprem sonrası birçok tesisin çalışmalarına başladığını ve üretimin yakında yüzde 100 kapasiteyle gerçekleşeceğini ifade etti. Balıkçılar, vatandaşları sağlıklı beslenme adına balık tüketmeye davet ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı