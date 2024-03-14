- Ekonomi

Depremin merkez üssünde balık üretimi yüzde 70’lerde

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından balıkçılık sektörü, yaralarını sarmış durumda.

Depremin merkez üssünde balık üretimi yüzde 70’lerde mask
Depremin merkez üssünde balık üretimi yüzde 70’lerde
Depremin merkez üssünde balık üretimi yüzde 70’lerde
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından balıkçılık sektörü, yaralarını sarmış durumda.

Depremin merkez üssünde balık üretimi yüzde 70’lerde

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş, Türkiye'de balık üretiminde öne çıkan illerden biri konumunda. Özellikle tatlı su balığı üretiminin büyük bir kısmını ihraç eden kentte, deprem sonrası balık üretimi artış gösterdi. Üretimin yakın zamanda yüzde 100 seviyelerine ulaşması bekleniyor ancak şu an yüzde 70 civarında seyrediyor.

Depremin merkez üssünde balık üretimi yüzde 70’lerde

Azerbaycan Mahallesi'nde bulunan eski balık pazarı yıkıldı ancak yeni balık pazarında faaliyet gösteren esnaf, satışlardan memnun. Balık fiyatlarının önceki yıllara göre hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu belirten balıkçı İbrahim Sarı, çeşitli balıkların fiyatlarını paylaştı.

Depremin merkez üssünde balık üretimi yüzde 70’lerde

Sarı, balık üretiminin yılda yaklaşık 6 bin ton civarında olduğunu ve Kahramanmaraş'ın balık üretiminde Türkiye'de önde gelen illerden biri olduğunu vurguladı. Deprem sonrası birçok tesisin çalışmalarına başladığını ve üretimin yakında yüzde 100 kapasiteyle gerçekleşeceğini ifade etti. Balıkçılar, vatandaşları sağlıklı beslenme adına balık tüketmeye davet ediyor.

Depremin merkez üssünde balık üretimi yüzde 70’lerde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Mar 2024 - 00:14 - Ekonomi

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