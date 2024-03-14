Deprem felaketinde yıkılan apartman davası devam ediyor: Sanıklara 22 yıl hapis talebi

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde yıkılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği Dündar Apartmanı'na ilişkin dava sürüyor.

Dündar Apartmanı'nın müteahhitleri olan İlhami Dündar ve Sercan Erbey ile arsa sahibi Seydo Bozkaya hakkında yargılama devam ediyor. İlhami Dündar ve Sercan Erbey'in cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, tutuksuz sanık Seydo Bozkaya yer almadı.

Bina enkazında yaşamını yitiren 3 çocuğu olan ve eşi yaralı olduğu için yatalak olan mağdur V.K, duruşmada sanıklardan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmalarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Erbey ve Dündar'ın cezalandırılarak tutuklu kalmalarını, tutuksuz sanık Bozkaya'nın ise beraatini önerdi. Sanıklar Dündar ve Erbey, tahliye talebinde bulunurken, avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak tahliyelerini istedi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

İddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı