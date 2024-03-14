Seyir halindeki otomobil alev aldı

Batman’da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki 19 AB 053 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü hemen aracı kenara çekip itfaiyeye haber verdi. Yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı