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Seyir halindeki otomobil alev aldı

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Batman’da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev aldı mask
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
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Batman’da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Alınan bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki 19 AB 053 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü hemen aracı kenara çekip itfaiyeye haber verdi. Yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# batman, Otomobil, yangın, itfaiye, Turgut Özal Bulvarı

14 Mar 2024 - 00:04 - Gündem

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