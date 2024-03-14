İftarda balık tercih edilmeli mi?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar menüleri de araştırılıyor. Bu bağlamda akıllara “İftarda balık yenir mi, balık tercih edilmeli mi?” sorusu da geliyor. İşte bu merak edilen sorunun cevabı…

Ramazan ayı geldi, iftar menüleri için yemek araştırmaları başladı. Peki, iftarda balık yenir mi, balık tercih edilmeli mi?

İŞTE UZMANLARIN GÖRÜŞÜ

Uzmanlara göre, evet, iftarda balık yenilebilir. İftar menüsü kişinin tercihlerine ve kültürel alışkanlıklarına göre değişebilir. Balık, sağlıklı ve hafif bir protein kaynağıdır ve iftar sofralarında sıklıkla tercih edilebilir.

Özellikle deniz ürünleri, sağlıklı yağlar ve protein bakımından zengindir, aynı zamanda oruç sonrası vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar. Dolayısıyla, birçok kişi iftarda balık tüketebilir. Ancak iftar menüsü tamamen kişisel tercihlere bağlı olduğu için herkesin iftarında balık olmayabilir.