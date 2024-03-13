Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan 76 yaşındaki Ayşe Sebahat Bıçakçı, komşularının haber alamaması üzerine evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Bıçakçı'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca içeri giren itfaiye ekipleri, Bıçakçı'nın hareketsiz halde olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bıçakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ayşe Sebahat Bıçakçı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Bıçakçı'nın ölüm sebebi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.