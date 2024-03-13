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Psikolojik sorunları olan kişi, tartıştığı kardeşini ağır yaraladı

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İnegöl ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi Pirinçlik Caddesi'nde bir evde, saat 19.30 sularında bir olay yaşandı.

Psikolojik sorunları olan kişi, tartıştığı kardeşini ağır yaraladı mask
Psikolojik sorunları olan kişi, tartıştığı kardeşini ağır yaraladı
Psikolojik sorunları olan kişi, tartıştığı kardeşini ağır yaraladı
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İnegöl ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi Pirinçlik Caddesi'nde bir evde, saat 19.30 sularında bir olay yaşandı.

Psikolojik sorunları olan kişi, tartıştığı kardeşini ağır yaraladı

Psikolojik sorunları olan Süleyman K. (35), kardeşi Ali K. (32) ile arasında çıkan bir tartışma sırasında elindeki bıçakla kardeşini boğazından bıçakladıktan sonra kaçtı.

Psikolojik sorunları olan kişi, tartıştığı kardeşini ağır yaraladı

Kanlar içinde kalan genç, yakınları tarafından özel araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ciddiyetini koruduğu için ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve acil bir ameliyata alındı.

Psikolojik sorunları olan kişi, tartıştığı kardeşini ağır yaraladı

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırmalar sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bursa, İnegöl, kardeş, tartışma, bıçaklama, Şüpheli, Polis

13 Mar 2024 - 23:29 - Gündem

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