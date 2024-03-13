Psikolojik sorunları olan kişi, tartıştığı kardeşini ağır yaraladı

İnegöl ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi Pirinçlik Caddesi'nde bir evde, saat 19.30 sularında bir olay yaşandı.

Psikolojik sorunları olan Süleyman K. (35), kardeşi Ali K. (32) ile arasında çıkan bir tartışma sırasında elindeki bıçakla kardeşini boğazından bıçakladıktan sonra kaçtı.

Kanlar içinde kalan genç, yakınları tarafından özel araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ciddiyetini koruduğu için ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve acil bir ameliyata alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırmalar sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı