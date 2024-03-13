Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da 200 yıllık tarih tekrar ayağa kaldırılıyor

Arapgir ilçe merkezinde bulunan Osmanlı dönemine ait 200 yıllık Çarşı Hamamı sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Zarar görmüş kısımlar restorasyon kapsamında orijinaline uygun yenilenirken, çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19553219/malatyada-200-yillik-tarih-tekrar-ayaga-kaldiriliyor



Deprem bilimci Bostanbaşı bölgesine dikkat çekti “Sorunu çözün!”

“Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan depremlerin ardından açıklamalarıyla ve bilgilendirmeleriyle sık sık gündeme gelen Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal Bostanbaşı, Fahri Kayahan bölgelerindeki ağır ve orta hasarlı binalara dikkat çekti. Önal, “Vatandaş sitelerden biraz birikimi ve banka kredisi ile aldığı daireleri ne yapacağına karar veremiyor” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19554715/deprem-bilimci-bostanbasi-bolgesine-dikkat-cekti-sorunu-cozun



İftar Duası ve Ramazan Ayı’nın önemi

Ramazan ayı boyunca iftar sofraları, Müslümanlar için önemli bir ritüeldir. İftarın ardından dua etmek de geleneksel bir uygulamadır. İftar duası, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) uygulamalarına dayanarak çeşitli şekillerde yapılabilir. İşte genel bir iftar duası:

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19555925/iftar-duasi-ve-ramazan-ayinin-onemi



Gürkan’dan dikkat çeken açıklama “Bize iyilik, memlekete kötülük yaptılar”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin mart ayı birinci birleşiminde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilmediği için mutlu olduğunu kaydetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19558477/gurkandan-dikkat-ceken-aciklama-bize-iyilik-memlekete-kotuluk-yaptilar



Bakan Özhaseki’den riskli bölge açıklaması Malatya “her an riskli” bir noktada

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu belirterek, "Şu anda bile hareketli 500’e yakın fay hattı var. Nerede, ne zaman, hangisinin kırılacağını bilme ihtimalimiz yok" diye konuştu. Bakan Özhaseki, Malatya’nın da içinde olduğu bazı şehirleri sıralayarak, “Bu bölgeler her an riskli” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19561981/bakan-ozhasekiden-riskli-bolge-aciklamasi-malatya-her-an-riskli-bir-noktada



Yine o hoca yine İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi birilerinin babasının malı mı?

İsmi sık sık skandallarla anılan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi torpillere doymuyor! Daha önce de farklı nedenlerle gündeme gelen, hatta 3 öğrencisine “neden konuştun” soruşturması açtıran ismin, haber merkezimize gelen ihbara göre bu defa da kendisine yakın gördüğü bir öğrencisi için kişiye özel kadro açtırarak Fakülteye araştırma görevlisi olarak aldırdığı iddia edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19562221/yine-o-hoca-yine-iletisim-fakultesi-iletisim-fakultesi-birilerinin-babasinin-mali-mi