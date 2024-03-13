Uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltında, 2'si tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. M.E.T. (33), E.K. (25) ve G.B. (40) isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Ekipler, araçta yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 40 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirdi. Ayrıca, G.B.'nin ikametinde yapılan aramada 50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet siyah tabanca ve 7.65 mm çapında 6 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek bulundu.

M.E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.B. ve E.K. ise tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı