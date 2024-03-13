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Kahramanmaraş'ta toprak kayması: Çok sayıda araç zarar gördü

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Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çökerken toprak kayması meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta toprak kayması: Çok sayıda araç zarar gördü mask
Kahramanmaraş'ta toprak kayması: Çok sayıda araç zarar gördü
Kahramanmaraş'ta toprak kayması: Çok sayıda araç zarar gördü
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Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çökerken toprak kayması meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta toprak kayması: Çok sayıda araç zarar gördü

Yaşanan olayda çok sayıda araç zarar gördü.
Olay, Onikisubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki istinat duvarı bir anda çökerek toprak kayması oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile zarar gören araçlar göçüğün olduğu yerden kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta toprak kayması: Çok sayıda araç zarar gördü

Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta toprak kayması: Çok sayıda araç zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 Mar 2024 - 22:33 - Gündem

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