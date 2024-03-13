Yine o hoca yine İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi birilerinin babasının malı mı?

İsmi sık sık skandallarla anılan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi torpillere doymuyor! Daha önce de farklı nedenlerle gündeme gelen, hatta 3 öğrencisine “neden konuştun” soruşturması açtıran ismin, haber merkezimize gelen ihbara göre bu defa da kendisine yakın gördüğü bir öğrencisi için kişiye özel kadro açtırarak Fakülteye araştırma görevlisi olarak aldırdığı iddia edildi. Üstelik Üniversitenin resmi kanallarından paylaşılan sonuçlara göre, araştırma görevlisi olarak alınan bu kişiden 10 puan daha fazla alan adaylar da vardı. Ve hatta dozu artırıyoruz: Üniversiteye alınan bu kişiden daha yüksek puan alan 6 kişi daha vardı, bu kişi ise sondan ikinci sıradaydı.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde ortaya çıkan skandal, akademik dünyanın temel ilkelerini sorgulatan ciddi iddiaları beraberinde getiriyor. İddialara göre, fakülte içindeki kişisel ilişkiler ve akademik başarı arasında kritik bir denge problemi yaşanıyor. Öne çıkan noktalar şu şekilde:

YETENEK DEĞİL, TORPİL Mİ ÖNEMLİ?

Öncelikle, fakülte içinde sadece hocaların yakın olduğu ve yeteneksiz öğrencilerin dahi akademik kariyer yapabildiği bir ortamın olduğu belirtiliyor. Bu durum, mezun olan öğrencilerin pratik becerilerinin yetersiz olduğu ve kariyerlerini sadece hocalarla olan kişisel ilişkilerinin belirlediği şeklinde ifade ediliyor.

İLETİŞİM FAKÜLTESİNDE DAYIN VARSA…

Örneğin, E.B. adlı bir öğrenci, gazetecilik bölümünde F.N. adlı bir hocayla yakın ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin öğrencinin kariyeri üzerinde olumlu etkileri olduğu iddia ediliyor. Bu tür ilişkilerin, akademik başarıyı değil, kişisel bağları ödüllendirdiği öne sürülüyor.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER HABER YAZMAYI BİLMİYOR

Ayrıca, İnönü Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin, haber yazma ve gazetecilik becerilerinin yetersiz olduğu yönünde eleştiriler yapılıyor. Bu durum, üniversite eğitiminin öğrencilere gereken pratik bilgi ve becerileri kazandırmadığı endişesini artırıyor.

İŞTE O İLANIN DETAYLARI

Son olarak, bir ilan üzerinden ortaya çıkan tartışmalarda, E.B. isimli bir öğrencinin gazetecilik alanında araştırma görevlisi olarak işe alındığı ancak kendisinden daha iyi puan alanların olduğu görüldü. İlanın detaylarına göre İletişim Fakültesine kadro derecesi 4 olan, 1 adet araştırma görevlisi alınacaktı. Bunun için ilanda aranan özel şart “Gazetecilik alanında yüksek lisans yapıyor olmak” şeklindeydi.

PUANLARA BAKIN VE VİCDANINIZI ELİNİZE KOYUN (7. SIRAYA DİKKAT!)

İşte ilan için başvuran 8 adayın puanları.

1’inci sırada 78,2 puan ALES, 80 puan yabancı dil alıp ortalaması 78,92 olan aday vardı.

2’nci sırada 75,4 puan ALES, 83,75 puan yabancı dil alıp ortalaması 78,74 olan aday vardı.

3’üncü sırada 78,06 puan ALES, 75 puan yabancı dil alıp ortalaması 76,836 olan aday vardı.

4’üncü sırada 78,65 puan ALES, 71,25 puan yabancı dil alıp ortalaması 75,69 olan aday vardı.

5’inci sırada 81,57 puan ALES, 66,25 puan yabancı dil alıp ortalaması 75,442 olan aday vardı.

6’ncı sırada 82,06 puan ALES, 63,75 puan yabancı dil alıp ortalaması 74,736 olan aday vardı.

7’nci sırada 79,65 puan ALES, 51,25 puan yabancı dil alıp ortalaması 68,29 olan aday vardı. (araştırma görevlisi olarak alınan)

8’inci sırada 71,4 puan ALES, 60 puan yabancı dil alıp ortalaması 66,84 olan aday vardı.

NEREDE LİYAKAT?

Bu bağlamda kendisinden daha yüksek puanlar alan birinin diğer adayları geçip fakülteye araştırma görevlisi olarak alınması akıllarda soru işareti bıraktı. Yüksek lisans yapıyor olma şartı olmasına rağmen, zaten yüksek lisans yapmış olan bu öğrencinin tekrar yüksek lisansa alındığı iddiaları da gündeme gelmiş durumda.

Bu arada, bu not ortalamaları ön değerlendirme sonuçlarına ait. Yani yazılı sınav sonucuna göre olan ortalamalara ulaşılamadı.

Tüm bu gelişmeler, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde yaşanan skandalın derinliklerini ve üzerinde durulması gereken ciddi sorunları gün yüzüne çıkarıyor. Skandal, akademik dürüstlük ve liyakat gibi temel değerleri tekrar gözden geçirmemizi gerektiriyor.

İLK VUKUAT DEĞİL!

Öte yandan bu, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinin ilk vukuatı da değil. Daha önce de F.N. isimli fakülte hocası bazı konularla gündeme gelmiş, özellikle 3 öğrencisi hakkında başlattırdığı “neden konuştun” soruşturması iddiası dikkat çekmişti. Bahsi geçen olay ise şöyle: Geçmişte kendisinin yönettiği İNÜHABER ile ilgili bir haber gündem olmuş, daha sonra bu haberle ilgili başka ifadeler ortaya çıkmıştı. Bu konu da internet sitelerinde gündeme gelince iddiaya göre, fakülte öğrencileri kendi aralarında konuyu konuşmuş, bir öğrenci de bunları hocası F.N.’ye ispiyonlamıştı. Bahsi geçen hoca iddiaya göre, garip bir girişimde bulunarak bu 3 öğrenci hakkında soruşturma başlattırmıştı. Yani haberimizin başlığında da dediğimiz gibi, İletişim Fakültesi birilerinin babasının malı mı?