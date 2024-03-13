Batman’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 72 AG 226 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı