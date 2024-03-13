13 Mar 2024 - 21:54- Gündem G:

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

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Batman’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı mask
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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Batman’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 72 AG 226 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 Mar 2024 - 21:54 - Gündem

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