Boğazına aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, dün akşam Merkez Mahallesi Camii Sokak'ta T.G. ile V.N. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgayı ayırmak isteyen Ebeddin Karataş (52), V.N.'nin bıçak darbesiyle boğazından yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Karataş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Zirve Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi. T.G.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, kaçan V.N.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.