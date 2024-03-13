Erzurum'da zincirleme kaza, 14 yaralı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Kongre Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, bir minibüs ve bir halk otobüsü karıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle hem halk otobüsünde hem de minibüste bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Halk otobüsü şoförü uzun süre şok içinde kaldı ve koltuğundan kalkamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Miraç Ü. yönetimindeki 25 ADJ 897 plakalı otomobil, Kemal U. yönetimindeki 25 M 0017 plakalı minibüs ve Tuncay D. yönetimindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsünün karıştığı kazada, polis yaralılarla ilgilenirken aynı zamanda meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için çaba harcadı.

Kaza yerindeki ağır yaralılara sağlık ekipleri müdahale ettikten sonra 14 yaralı ambulanslarla Şehir Hastanesi ve Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra gelen çekici ve vinçler kazaya karışan araçları olay yerinden çekerek yol trafiğe açıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürmektedir. Trafik güvenliğinin sağlanması ve benzer kazaların önlenmesi adına önlemlerin alınması önem arz etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı