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Zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otomobil ile bir elektrikli motosiklet karıştı ve 4 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı mask
Zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otomobil ile bir elektrikli motosiklet karıştı ve 4 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kaza, Adalet Mahallesi Öğretmen Özata Caddesi ve Pektaş Caddesi kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, M.Ç. (30) yönetimindeki 42 DY 333 plakalı otomobil ile F.P. (23) idaresindeki 42 DA 251 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolü kaybeden otomobillerden biri, yolun kenarında seyreden N.K.'nin (50) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kazada otomobil sürücüleri ve araçlarda bulunan E.Y (17) ile elektrikli motosiklet sürücüsü N.A. yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trafik güvenliğinin artırılması ve benzer kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması beklenmektedir.

Zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 Mar 2024 - 21:40 - Gündem

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