İnternet dolandırıcılığı: Araç kiralama ilanıyla mağdur ettiği kişiye hapis cezası aldı

Samsun'da yaşanan bir dolandırıcılık olayında, Muhammet A. isimli vatandaşın internet üzerinden araç kiralamak için ilan veren Abdulkadir G. ile iletişime geçtiği ancak dolandırıldığı ortaya çıktı.

Muhammet A., Abdulkadir G.'ye bin lira gönderdi ve daha sonra gelen mesajı onayladığında hesabından beklenmedik bir şekilde 10 bin lira daha çekildi. Dolandırıldığını fark eden Muhammet A. durumu polise bildirdi.

Abdulkadir G. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı ve Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlu bulundu. Mahkeme Abdulkadir G.'yi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, Abdulkadir G.'ye 20 bin 820 TL adli para cezası da verildi.

Dolandırıcılık gibi hileli işlemlerin önüne geçmek için vatandaşların dikkatli olması ve işlemleri yaparken güvenilir kaynaklardan bilgi alması önemlidir. Bu tür suçların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi gerekmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı