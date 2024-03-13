- Gündem

Polis ekibi kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu, 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Polis ekibi kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı mask
Polis ekibi kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
Polis ekibi kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu, 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Polis ekibi kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin'e geçen 73 EB 734 plakalı polis ekibi aracı, ilçenin Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile çarpıştı.

Polis ekibi kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Kazada, Ülker D., Oğulcan K. ve Fırat Der isimli polis memurları yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Polis memuru Fırat Der'in şehit olduğu öğrenilirken, diğer yaralılar sevk edildikleri Cizre Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis ekibi kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şehit, Recep Tayyip Erdoğan, kaza, program, Mardin, Polis, yaralı, seçim, Şırnak, Karavan, Şehit Polis memuru Fırat Der

13 Mar 2024 - 21:09 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL