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Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor mask
Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ve yardımcı antrenörleri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10’a 10 oyun ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 Mar 2024 - 21:06 - Spor

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