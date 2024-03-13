Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ve yardımcı antrenörleri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10’a 10 oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı