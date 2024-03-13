Dükkan komşusunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, Alpaslan Mahallesi Seval Sokak'ta sabah saatlerinde iki esnaf arasında çıkan tartışma sonucunda silahlar çekildi.
Osman T. ile L.T. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Osman T., L.T.'ye ateş açtı. L.T. ise yanındaki silahla Osman T.'yi vurdu. Olayda Osman T. hayatını kaybederken, L.T. ise bacaklarından yaralandı ve kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Polis ekipleri olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemleri aldı ve incelemelerde bulundu. L.T. daha sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor ve gerekli adli işlemler sürdürülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.