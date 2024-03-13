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Dükkan komşusunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, Alpaslan Mahallesi Seval Sokak'ta sabah saatlerinde iki esnaf arasında çıkan tartışma sonucunda silahlar çekildi.

Dükkan komşusunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı mask
Dükkan komşusunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, Alpaslan Mahallesi Seval Sokak'ta sabah saatlerinde iki esnaf arasında çıkan tartışma sonucunda silahlar çekildi.

Dükkan komşusunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Osman T. ile L.T. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Osman T., L.T.'ye ateş açtı. L.T. ise yanındaki silahla Osman T.'yi vurdu. Olayda Osman T. hayatını kaybederken, L.T. ise bacaklarından yaralandı ve kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Dükkan komşusunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemleri aldı ve incelemelerde bulundu. L.T. daha sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor ve gerekli adli işlemler sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 Mar 2024 - 21:03 - Gündem

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