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TIR mezarlığa devrildi: Şoför yaralandı

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen kaza, virajı alamayan bir TIR'ın mezarlığa devrilmesi sonucu şoförün yaralanmasıyla neticelendi.

TIR mezarlığa devrildi: Şoför yaralandı mask
TIR mezarlığa devrildi: Şoför yaralandı
TIR mezarlığa devrildi: Şoför yaralandı
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen kaza, virajı alamayan bir TIR'rın mezarlığa devrilmesi sonucu şoförün yaralanmasıyla neticelendi.

TIR mezarlığa devrildi: Şoför yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde gerçekleşen olayda, F.Ö. yönetimindeki 07 ATZ 044 plakalı kuruyemiş yüklü tır, virajı alamayarak mezarlık alanına girdi ve devrildi. Kazada tır şoförü yaralanırken, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

TIR mezarlığa devrildi: Şoför yaralandı

Yaralı şoför, olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Mezarlık duvarı ve bazı mezarlar zarar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR mezarlığa devrildi: Şoför yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, Hacılar, kaza, Mezarlık, yaralı, kuruyemiş

13 Mar 2024 - 20:55 - Gündem

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