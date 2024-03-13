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Fenerbahçe: Union SG maçı hazırlıkları tamam

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe: Union SG maçı hazırlıkları tamam mask
Fenerbahçe: Union SG maçı hazırlıkları tamam
Fenerbahçe: Union SG maçı hazırlıkları tamam
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe: Union SG maçı hazırlıkları tamam

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman, salon çalışmasıyla başladı ve Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koordinasyon ve 5'e 2 çalışmasıyla devam etti.

Fenerbahçe: Union SG maçı hazırlıkları tamam

Basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Joshua King ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları devam ederken, Rodrigo Becao bireysel çalıştı. Antrenman öncesi MR'ı çekilen Leonardo Bonucci ise takımla birlikte çalışmaya katıldı.

Fenerbahçe: Union SG maçı hazırlıkları tamam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 Mar 2024 - 20:52 - Spor

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