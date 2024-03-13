Adana Demirspor - Sivasspor maçı biletleri satışa çıktı: İşte fiyatlar

Adana Demirspor ile Sivasspor arasındaki mücadele heyecanla bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşecek bu karşılaşma, cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Ligde sırasıyla 10. ve 9. sırada bulunan bu iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilecek.
Mavi-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, maç biletlerinin satışa çıktığı duyuruldu. Buna göre, 16 Mart Cumartesi günü oynanacak olan bu önemli mücadele için biletlerin alınabileceği belirtildi. Ayrıca, gişeden alımlarda kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara özel olarak belirlenen fiyatlar uygulanacak.
Maç biletlerinin fiyatları şu şekilde:
Batı tribün üst: 200 TL
Batı tribün alt: 200 TL
Kale arkaları alt: 100 TL
Kale arkaları üst: 100 TL
Maraton üst: 100 TL
Maraton alt: 200 TL
Güney balkon: 130 TL
Futbol tutkunlarının bu heyecan dolu mücadeleyi izlemek için biletlerini zamanında temin etmeleri gerekmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.