13 ay geçti, haberler değişmedi

Malatya’da bir kişi daha ağır hasarlı binadan düştü. Depremin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen bu olayların yaşanması ise tepkileri çekiyor.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Hacı Abdi Mahallesi Gülbeyaz Sokak’ta ağır hasarlı bir binadan malzeme sökmek isteyen bir şahıs yüksekten düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.