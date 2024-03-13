13 ay geçti, haberler değişmedi

Malatya’da bir kişi daha ağır hasarlı binadan düştü. Depremin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen bu olayların yaşanması ise tepkileri çekiyor.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Hacı Abdi Mahallesi Gülbeyaz Sokak’ta ağır hasarlı bir binadan malzeme sökmek isteyen bir şahıs yüksekten düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.