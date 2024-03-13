Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Esra Güven’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Yıldırım’ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Akyurt’un taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Battalgazi,
54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saliha Tamo’nun taziye adresi: Bulunmamaktadır,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sabahat Karabağ’ın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Battalgazi,
67 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Malatya Mezarlığına defnedilen Mustafa Şendoğdu’nun taziye adresi: Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Pütürge Malatya Mezarlığına defnedilen Beyaz Özpınar’ın taziye adresi: Pütürge”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.