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THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı

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THY Euroleague'in 29. haftası yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı mask
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THY Euroleague'de 29. hafta yarın ve 15 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşılaşacak. A. Efes de Fransa deplasmanında ASVEL ile mücadele edecek. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ise Yunan derbisinde Olympiakos'a konuk olacak.

THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko - Valencia Basket

20.45 Olympiakos - Panathinaikos

21.00 Kızılyıldız - Maccabi Tel Aviv

22.00 ALBA Berlin - AS Monaco

22.30 Baskonia - Olimpia Milano

22.30 Barcelona - Partizan

15 Mart Cuma

22.00 ASVEL - A. Efes

22.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas

22.30 Virtus Bologna - Real Madrid

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# THY Euroleague, THY Euroleague 29. hafta, fenerbahçe

13 Mar 2024 - 16:18 - Spor

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