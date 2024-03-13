THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 29. hafta yarın ve 15 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşılaşacak. A. Efes de Fransa deplasmanında ASVEL ile mücadele edecek. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ise Yunan derbisinde Olympiakos'a konuk olacak.
THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.45 Fenerbahçe Beko - Valencia Basket
20.45 Olympiakos - Panathinaikos
21.00 Kızılyıldız - Maccabi Tel Aviv
22.00 ALBA Berlin - AS Monaco
22.30 Baskonia - Olimpia Milano
22.30 Barcelona - Partizan
15 Mart Cuma
22.00 ASVEL - A. Efes
22.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas
22.30 Virtus Bologna - Real Madrid
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.