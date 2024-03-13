UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu rövanş maçlarının heyecanı yarın yaşanacak. Oynanacak 8 mücadelenin ardından çeyrek finalistler belli olacak. Fenerbahçe de Belçika'da 3-0 galip geldiği karşılaşmanın rövanşında Union Saint-Gilloise’yi ağırlayacak.
Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları 15 Mart Cuma günü TSİ 16.00'da çekilecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda tamamı yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
20.45 Fiorentina - Maccabi Haifa (4-3)
20.45 PAOK - Dinamo Zagreb (0-2)
20.45 Viktoria Plzen - Servette (0-0)
20.45 Fenerbahçe - Union SG (3-0)
23.00 Aston Villa - Ajax (0-0)
23.00 Club Brugge - Molde (1-2)
23.00 Lille - Sturm Graz (3-0)
23.00 Makkabi Tel Aviv - Olympiakos (4-1)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.