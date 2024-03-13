UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Avrupa’nın kulüp bazında 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 8 karşılaşma oynanacak. Son 16 turu rövanş müsabakalarının ardından çeyrek final bileti alan takımlar belli olacak.
Çeyrek ve yarı final kuraları 15 Mart Cuma günü TSİ 15.00'te çekilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde program (TSİ) şöyle:
20.45 Rangers - Benfica (2-2)
20.45 Slavia Prag - Milan (2-4)
20.45 Villarreal - Marsilya (0-4)
20.45 West Ham - Freiburg (0-1)
23.00 Atalanta - Sporting CP (1-1)
23.00 Bayer Leverkusen - Karabağ (2-2)
23.00 Brighton & Hove Albion - Roma (0-4)
23.00 Liverpool - Sparta Prag (5-1)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.