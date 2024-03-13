Gürkan’dan dikkat çeken açıklama “Bize iyilik, memlekete kötülük yaptılar”

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Malatya Büyükşehir Belediyesinin mart ayı birinci birleşiminde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilmediği için mutlu olduğunu kaydetti. Gürkan, “Ben ailemi, çocuklarımı da seviyorum, devletimi ve milletimi de seviyorum. Millete çalış derseler millete çalışırım, biraz da git ailene çalış dediler onun mutluluğunu yaşıyorum. İdealist adamların kaybetmesi bir durumu olmaz. Bizi bunu reva görenler bize kötülük maksatlı yapmışlardır bize iyilik yaptılar ama memlekete kötülük yaptılar” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı birinci birleşimini gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında toplanan mecliste Başkan Gürkan ve meclis üyeleri veda konuşmaları yaptılar. Gündem maddeleri bir sonraki birleşimde görüşülmek üzere ertelendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mecliste Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilmediği için mutlu olduğunu kaydetti. Gürkan,

“Ben şu an seviniyorum. Ben ailemi, çocuklarımı da seviyorum, devletimi ve milletimi de seviyorum. Millete çalış derseler millete çalışırım, biraz da git ailene çalış dediler onun mutluluğunu yaşıyorum. İdealist adamların kaybetmesi bir durumu olmaz. Bizi bunu reva görenler bize kötülük maksatlı yapmışlardır bize iyilik yaptılar ama memlekete kötülük yaptılar”

şeklinde konuştu.

“EN AZ 20 KATI HİZMET YAPMIŞIZ”

Sözlerine meclis üyelerinin Ramazan ayını kutlayarak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

“Öncelikle hepinizin Ramazanı'nı tebrik ediyorum. Ramazan ayında herkese sağlıklı ve mutluluklar diliyorum. Bu ayda yaptığınız duaların Allah katında kabulünü de niyaz ediyorum. Neticede 5 yıllık gibi bir uzun maratonun sonunda, son meclis toplantımızı yapıyoruz. Hakikaten de bu Malatya açısından ve bizler açısından şerefli bir görevdir ve sizin görev yaptığınız 5 yıllık dönem Malatya tarihinde önemli ve ayrı bir yer tutacaktadır. Bu dönemde Malatya tarihinin toplam hizmetlerinin en az 20 katı hizmet yapmışız. Yol, su, altyapı, yeşil alan, çevre düzenlemesi konusunda, bina konusunda, enerji de dahil olmak üzere en az 20 kat hizmet yapılmıştır. Onun için bu dönem tarihe farklı, altın harflerle yazılacak bir dönemdir”

şeklinde konuştu.

“BİZE İYİLİK YAPTILAR AMA MEMLEKETE KÖTÜLÜK YAPTILAR”

31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilmediği için mutlu olduğunu söyleyen Gürkan,

“Ben şu an seviniyorum. Ben ailemi, çocuklarımı da seviyorum, devletimi ve milletimi de seviyorum. Millete çalış derseler millete çalışırım, biraz da git ailene çalış dediler onun mutluluğunu yaşıyorum. İdealist adamların kaybetmesi bir durumu olmaz. Bizi bunu reva görenler bize kötülük maksatlı yapmışlardır bize iyilik yaptılar ama memlekete kötülük yaptılar”

ifadelerine yer verdi.

“BÜTÇEYE ORANI YÜZDE 18’DİR”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin personel giderinin bütçeye oranının yüzde 18 olduğunu belirten Başkan Gürkan,

“Bizim içimiz ne ise dışımız odur, biz hiç bagajımızda bir şey taşımadık, zihnimizin arkasında bir şey taşımadık. Bugüne ne söylersem, yarın ne söylersem o bir günde aynısını söylemişizdir. 8 milyar borcumuz var ama 9 milyar da alacağımız var. Şahsiyetlere borcumuz yok, bunların hepsi devlet bankasına ait. Malatya Büyükşehir Belediyesinin zamlara rağmen personel giderinin bütçeye oranı yüzde 18’dir. Türkiye'de yüzde 30’dan aşağı olan hiçbir belediye görmedim”

diye konuştu.

“CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUDUR”

Malatya'nın gelecek 100 yılında spor salonuna ihtiyacı olmadığını vurgulayan Başkan Gürkan,

“Sabah otelcilerle görüştük. Malatya’daki otellerdeki yatak sayısını sordum. Malatya’daki bütün otellerin toplam yatak sayısı bin 500 etmiyor. Ama bizim yaptığımız misafirhanelerin sayısı en az 3 bin yataklı. Askeri kışlaya yaptığımız misafirhane ve yatakhaneler hariç. Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Ordu Spor Kompleksi, Beydağı Tabiat Parkı ve Gençlik Kampı, karşılama merkezleri ve diğer hizmetlerin açılışı gerçekleştirilecek. Malatya'nın gelecek 100 yılında spor salonuna ihtiyaç yoktur. Sadece okullarda 30 toplam 80 spor salonu yapmışız. Bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur”

açıklamasında bulundu.