EURO 2024 biletleri için yeniden satış platformu açıldı

A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) oynayacağı maçların biletleri, "ilk gelen alır" prensibiyle 24 saat boyunca "Yeniden Satış Platformu" aracılığıyla satışa sunuldu.

A Milli Futbol Takımı’nın, F Grubu'nda mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası müsabakalarının biletleri, sınırlı bir süre için "ilk gelen alır" prensibiyle UEFA'nın resmi internet sitesinde açılan "Yeniden Satış Platformu" aracılığıyla satışa sunuldu. 24 saat boyunca aktif kalacak olan "Yeniden Satış Platformu", yarın TSİ 13.00 itibarıyla hizmete kapanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı