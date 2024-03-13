Vali Ersin Yazıcı’dan Tıp Bayramı mesajı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yayımladığı mesajda “İnsanı yaşatmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı amaç edinen hekimlerimiz de insanların kaliteli ve mutlu yaşam sürmelerini sağlayarak, toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunmaktadır. Değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın üstlendikleri büyük sorumluluğun bilinciyle gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretler her türlü övgünün üzerindedir” şeklinde konuştu.

“TIP BAYRAMINI KUTLUYOR BAŞARI VE MUTLULUKLAR DİLİYORUM”

Vali Ersin Yazıcı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu duygu ve düşüncelerle; ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ düsturunca hareket ederek kendilerini halka hizmet etmeye adayan, birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren, insan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakârca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, başarı ve mutluluklar diliyorum.”

Kaynak: BÜLTEN