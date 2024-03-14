T.C. MALATYA İCRA DAİRESİNDEN İLAN

T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ

2022/25303 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/25303 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Malatya İl, Yazıhan İlçesi, Yazıhan Mahalle/Köy, 842 Parselde kain taşınmaz üzerinde ki tek katlı yapı ağır hasarlı olupyapı değeri bulunmamaktadır. Muhammen bedel arsa değeridir.

Adresi : Yeni Mah. Lise Cad. No:19 Yazıhan/MALATYA

Yüzölçümü : 598,5 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 1.197.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 7269 Sayılı kapsamında ağır hasarlıdır

Artırma Bilgileri

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 13:58

1.Artırma -------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:58



Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 13:58

2.Artırma -------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 13:58

11/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.