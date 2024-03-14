T.C. MALATYA İCRA DAİRESİNDEN İLAN

T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ
2022/25303 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/25303 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Malatya İl, Yazıhan İlçesi, Yazıhan Mahalle/Köy, 842 Parselde kain taşınmaz üzerinde ki tek katlı yapı ağır hasarlı olupyapı değeri bulunmamaktadır. Muhammen bedel arsa değeridir.
Adresi : Yeni Mah. Lise Cad. No:19 Yazıhan/MALATYA
Yüzölçümü : 598,5 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 1.197.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 7269 Sayılı kapsamında ağır hasarlıdır
Artırma Bilgileri
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 13:58
1.Artırma -------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:58
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 13:58
2.Artırma -------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 13:58
11/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.