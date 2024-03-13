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Taşkın: El ele Malatya’yı ayağa kaldıracağız

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Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, depremlerde ağır hasar alan Malatya’yı birlik beraberlik ruhu içerisinde devlet millet el ele vererek ayağa kaldıracaklarını söyledi. AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Taşkın El ele Malatya’yı ayağa kaldıracağız mask
Taşkın El ele Malatya’yı ayağa kaldıracağız
Taşkın El ele Malatya’yı ayağa kaldıracağız
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Esnaf ve vatandaşın AK Parti’ye güveninin tamam olduğunu kaydeden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın bu zor günlerin geride kalacağını ifade ederek, depremlerde ağır yara alan Malatya’yı birlik beraberlik ruhu içerisinde devlet millet el ele vererek ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Taşkın: El ele Malatya’yı ayağa kaldıracağız

Battalgazi de hayata geçirmeye planladıkları projelerini ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını da aktaran Taşkın, önceliklerinin depremin enkazını kaldırmak olduğunu belirtti.

Taşkın: El ele Malatya’yı ayağa kaldıracağız

“MÜJDEYİ VEREREK İNŞAAT SÜRESİNİ 5 AY ÖNE ÇEKTİ”

Yeni çarşı çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Taşkın, altyapı çalışmaları kapsamında 12 bin fore kazık çalışması yapılan yeni çarşı da çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek,  “Geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile verimli görüşmeler yaptık. Sayın bakanımızı müjdeyi vererek inşaat süresini 5 ay öne çekti. Biraz daha sabır inşallah, yılsonu 2025 yılı başında bütün kardeşlerimiz yeni çarşıda anahtarını çevirerek dükkânını açacaktır. Esnaf kardeşlerimizden biraz daha sabır diliyorum“ dedi.

Taşkın: El ele Malatya’yı ayağa kaldıracağız

En büyük projelerinin deprem enkazını kaldırmak olduğunu belirten Taşkın, rutin belediyecilik hizmetlerini de aksatmayacaklarını söyledi.

Malatya’da özellikle Akpınar Çarşı bölgesinin yapımına da büyük önem verdiklerini aktaran Taşkın, Battalgazi sınırlarında yer alan 24 rezerv alanında da yerinde dönüşüm yapılması için gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Taşkın: El ele Malatya’yı ayağa kaldıracağız

Kaynak: BÜLTEN

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13 Mar 2024 - 15:13 Malatya- Siyaset

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