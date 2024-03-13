AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, konteyner kentteki depremzede vatandaşları ziyaret ederek onlarla sohbet etti, isteklerini dinledi. Depremzede vatandaşlarla ilgilenen Geçit, hak sahiplerinin konutlarının teslim edilmesinden sonra kiracılar için de konut yapılacağını belirtti.

En az 15 bin konut yapılacağının altını çizen Geçit, buradaki ziyaretin ardından Aşağıbağlar Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve vatandaşların sorularını yanıtladı.

“HAK SAHİPLERİNİN YANI SIRA KİRACILARI DA UNUTMAYACAĞIZ”

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla sürekli halkın içinde olduğunu ve halka rağmen değil, halkla birlikte bir yönetim anlayışı sergileyeceklerinin altını çizen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Bizim hizmet vizyonumuzun merkezinde halkımız vardır. Halka hizmeti Hakk’a hizmet bilen bir davanın temsilcileri olarak, halkımızdan aldığımız dua ve destekle hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Biz ekibimizle birlikte bu millete en güzel hizmetleri layıkıyla sunmanın gayreti içerisinde olacağız. 6 Şubat’ta yaşanan felaketin izlerini birlik ve beraberlik içerisinde sileceğiz. Şunu da belirtmek istiyorum; Merkezi hükümetin gücü olmadan afetten zarar gören şehrimizi ayağa kaldıramayız. Bu işin şakası yok. Bir de şunu deneyelim, bir de bunu deneyelim asla demeyelim. Merkezi hükümetin deneyimi ve desteği olmadan bu hizmetler hızlı bir şekilde gelmez, seferber edilmez. Şu anda TOKİ veya Emlak Konut, hak sahipleri için konut yapıyor. Bu yapımların son bulmasının ardından kiracılar için de bölgemizde en az 15 bin konut yapılacak” şeklinde konuştu.

“BİR EKİP OLARAK SİZDEN DESTEK VE GÜÇ İSTİYORUZ”

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ve diğer 11 ilçenin AK Partili belediye başkan adayları içinde destek isteyen Prof. Dr. İlhan Geçit bu konuda şunları söyledi:

“Bugün Malatya’mızda neredeyse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ayarında bir adayımız var. Ben derim ki bu tarihi fırsatı kaçırmayalım. Belediyecilik deneyimi var, uzun süre Fatih’te Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı, TOKİ’de görev yaptı. Bugün Malatya’nın neye ihtiyacı var; acilen konut üretimine ihtiyacı var, çarşı vesaire gibi projelere ihtiyacı var. İşte bugün, bu kurumların başında çalışan kişi burada ve büyükşehir belediye başkan adayı olarak karşınızda. Merkezi hükümetin gücü olmadan, biz 100 yıllık bu afetin altından kalkamayız. Bizler bir ekip olarak geliyoruz. Yani Sami Bey bu işin gövdesiyse, bizler de kanatlarıyız. Bayram Bey ile ben ve diğer 11 ilçemiz. Bizler bunu bir ekip olarak istiyoruz. Bir ekip olarak sizden destek ve güç istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“REZERV ALAN DEVLETİN BÜYÜK FEDAKÂRLIĞIDIR”

İşbaşına geldiklerinde tüm hizmetleri hızla getireceklerine vurgu yapan Geçit, bir vatandaşın, imar sorunlarını da dile getirmesi üzerine rezerv alan konusunda da konuşarak “Biz gelir gelmez iyi bir ekiple, hızlı bir şekilde işe koyulacağız. 7-8 aydır belediyelerde bekleyen güçlendirme projeleri var. Özellikle Bostanbaşı ve Yakınca bölgelerini kapsayan projeleri hızlı bir şekilde, bilimsel ölçütlerde, kanuni çerçevede sonuçlandıracağız. Yerinde dönüşüm projeleri var. Bakın birileri 20 gün önce rezerv alanını vatandaşın malına çökme gibi asılsız dedikodular yayıyorlardı. Ama bunun hakla veya akılla ilgisi yok. Rezerv alan uygulaması devletin yaptığı büyük bir fedakârlıktır. Devlet geliyor adınıza, Akpınar gibi, Salköprü gibi, Çavuşoğlu gibi yapı stoku çok eski olduğu bir yeri rezerv alan olarak alıyor ve orayı kendisi dönüştürüyor. Sizler için güvenli konutlar ve iş yerleri oluşturuyor. O yüzden korkmay

ın. Bize güvenin ve inanın” dedi.

Kaynak: BÜLTEN