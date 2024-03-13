- Eğitim

Büyükşehir’den öğrencilere kaynak kitap desteği

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine LGS, YKS, PYBS sınavlarına ve okul derslerine yönelik destek kitapları dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir’den öğrencilere kaynak kitap desteği mask
Büyükşehir’den öğrencilere kaynak kitap desteği
Büyükşehir’den öğrencilere kaynak kitap desteği
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Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında öğrencilerin başarılarını ve kazanımlarını artırmak amaçlı başlattığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir’den öğrencilere kaynak kitap desteği

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Özalper Semt Konağı’nda organize edilen kitap dağıtımı programına Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Dr. Murat Kılınç, ilgili şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Büyükşehir’den öğrencilere kaynak kitap desteği

“BU KAYNAK KİTAPLARDAN DA DESTEK ALARAK KAZANIRLAR”

Kitap dağıtım programında konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğrencilere dağıtılan yardımcı kitaplardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Büyükşehir Belediyesi’ne öğrencilerimize sunmuş oldukları kaynak desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Daha önceki süreçlerde de yine Büyükşehir Belediyemiz lise öğrencilerimize yönelik kaynak kitap desteğinde bulunmuştu. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak iş birliğinden dolayı mutluluğumuzu ifade ediyoruz. İnşallah sevgili öğrencilerimiz de hedefledikleri üniversiteleri bu kaynak kitaplardan da destek alarak kazanırlar” dedi.

Büyükşehir’den öğrencilere kaynak kitap desteği

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Kılınç da, “İlkokuldan başlayan ve liseye kadar uzanan semt konaklarımızda, sanat merkezlerimizde öğrencilere eğitim, kültürel ve sanatsal alanlarda katkı sağlıyoruz. Özalper Semt Konağı’nda düzenlediğimiz bu programda da lise öğrencilerimize yönelik kaynak kitapları konusunda destek olduk” şeklinde konuştu.

Büyükşehir’den öğrencilere kaynak kitap desteği
 

Kaynak: BÜLTEN

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13 Mar 2024 - 15:04 Malatya- Eğitim

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