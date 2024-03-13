Malatyalı esnaflar Ramazan’ı konteynerde karşıladı

6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya’da esnaf geçici konteyner iş yerlerinde Ramazan hareketliliği yaşıyor. Afetten önce kendi dükkânında Ramazan’ı karşılayan esnaf, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi konteynerde müşterilerini bekliyor.

6 Şubat 2023’de yaşanan asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da eski Ramazan aylarının coşkusu tam yaşanmasa da esnaf kendilerine tahsis edilen geçici konteynerlerde müşterilerini bekliyor. Ramazan ayının vazgeçilmezleri olan hurma ve tatlıcılar konteynerde geçmişteki hareketliliği yaşamasa da bu yıl işlerinin iyi olduğunu söylüyor.

ESKİ KALABALIK ARTIK YOK

Akpınar bölgesinde her Ramazan ayında iftara doğru Kadayıfçılar Çarşısı'nda yaşanan kalabalık şu anlık olmasa da vatandaşlar her zaman alışveriş yaptıkları esnafları geçici iş yerinde bularak yine tatlılarını alma telaşında. Birçok esnaf deprem bölgesi Malatya’da bu yıl tatlılara zam yapmadığını ifade ederek tüm esnaftan aynı hassasiyeti beklediklerini vurguladı. Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan Ramazan pidesi ise bu yıl 10 TL’den satılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı