Susamadan oruç tutmak için bunlara dikkat

Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, “Fazla yemekten uzak durun, iftar sonrası hemen çay ve kahve tüketmeyin, şekerli, asitli meşrubat tüketirken dikkat edin, yeterli oranda su tüketin, yağlı ve soslu besin yemeyin, tuzlu gıdalardan uzak durun” gibi önerilerde bulundu.

UZMAN İSİM BAZI ÖNERİLERDE BULUNDU

Susuzluğa karşı bazı önerilerde bulunan Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen şu önerilere ve açıklamalara yer verdi:

“Fazla yemekten uzak durun: İftarda veya sahurda aniden çok fazla yemek yemek, sindirim sürecinde oluşan su ihtiyacını artırır. Bu da hem metabolizmayı yorar hem su ihtiyacınız artar.

İftar sonrası hemen çay ve kahve tüketmeyin: Çay ve kahve diüretik olduğundan çok fazla idrara çıkartır. Bu da böbreklerde ve iç organlarda su ihtiyacını artırır. Ayrıca kahvenin içinde bulunan kafein ve tein suya ihtiyaç duyan mikro elzem maddelerdir. Bu da su ihtiyacını artırır.

Şekerli, asitli meşrubat tüketirken dikkat: Kola ve şekerli meşrubatlar asla suyun yerini tutamazlar. Ama kişi sıvı aldığından su ihtiyacının karşılandığını düşünür ve su tüketimini azaltır. Bu durumda büyük bir yanlıştır. Bu sebeple bu meşrubatları sınırlandırmalı ve su tüketiminin artırılması gerekir.

Yeterli oranda su tüketin: Ramazan da yemek saatleri değiştiğinden kişiler çok fazla su tüketmekten ziyade, yemek ihtiyacını karşılamaya çalışırlar. Ama su, besinlerin sindiriminde kullanılan önemli maddedir. Bu sebeple iftarla sahura arsında minimum 2 litre su tüketilmelidir.

Yağlı ve soslu besin yemeyin: Bitkisel ve hayvansal yağlar ve içeriğinde tuz yağ bulunana soslar ve kremaların sindirimi çok güçtür. Tükettiğimiz suyun büyük bir kısmı bunların sindiriminde görev aldığından su ihtiyacını artırır. İftarda sınırlı, sahurda hiç tüketmemek gerekir.

Tuzlu gıdalardan uzak durun: Tuzun içerisinde bulunan sodyum ozmotik basınçta görev aldığından çok fazla su tutar. Bu sebeple su ihtiyacını çok artırır ama suyun kullanımına da çok fazla izin vermez. Bu sebeple tuzlu gıdalardan uzak durulması lazımdır.”

Kaynak: BÜLTEN