“Şehrin imarını bile gizli konuşanlar bu şehre fayda sağlayamaz”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “AK Parti adayları rezerv alanların 33’den 42’ye çıktığını söylüyor, ama bu haritaların nereyi kapsadığını cesaretleri ve yürekleri olmadığı için, doğru ve dürüst siyaset yürütemedikleri için açıklayamıyorlar. Cesareti ve yüreği olmayanlar bu şehri yönetemez. Şehrin imarının bile gizli gizli, kapalı kapılar arkasında konuşanlar bu şehre fayda sağlayamaz” dedi.

“MALATYA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ŞEHRİ OLACAK”

Bilal Yıldırım, göreve geldikleri an içme suyuna yüzde 44 indirim uygulayacaklarını belirterek, “Suya yüzde 44 indirim yapacağız. Ulaşımda şehrimize yeni gelen öğrencilere bir yıl ücretsiz hizmet vereceğiz. Esenlik tanzim satış olarak hizmet verecek. Esenlik daha ucuz ve daha kaliteli olacak. Yeniden Refah Partisi ile birlikte Malatya sosyal belediyeciliğin şehri olacak” dedi.

“MALATYALILAR 20 YILDA BU ŞEHRİ ENKAZA ÇEVİRENLERE YETKİ VERMEMELİ”

Rezerv alanların açıklanması gerektiği talebini yineleyen Bilal Yıldırım şunları söyledi:

“Rezerv alanlarına ilişkin haritaların açıklanmasını günlerdir talep ediyoruz. AK Parti adayları rezerv alanların 33’den 42’ye çıktığını söylüyor, ama bu haritaların nereyi kapsadığını cesaretleri ve yürekleri olmadığı için, doğru ve dürüst siyaset yürütemedikleri için açıklayamıyorlar. Cesareti ve yüreği olmayanlar bu şehri yönetemez. Şehrin imarını bile gizli gizli, kapalı kapılar arkasında konuşanlar bu şehre fayda sağlayamaz. Söğütlü Camisi’nin yerini 3-5 rantiyecinin talebi için değiştirilmesine rıza gösterenlerin bu şehir için doğru ve şeffaf bir yönetimi ortaya koyamaz. Malatyalılar, 20 yılda bu şehri enkaza çevirenlere yetki vermemeli. Malatyalılar, rantiyecilerle el ele kol kola olanlara bu şehri teslim etmemeli. 1 yıldır orta hasarlı binalar için bir çözüm ortaya koyamayanlar, 100 yıllık bir şehir planı ortaya koyabilir mi? Arsası ve parası olduğu halde tek katlı evini yapmak isteyen vatandaşa daha izin veremeyenler, değil bu şehri yeniden ayağa kaldırmak, bu şehrin tabelasını bile değiştiremezler. AK Parti’nin değişim anlayışı sadece isimleri değiştirmektir, onların bu şehri değiştirmek gibi bir derdi yoktur.”