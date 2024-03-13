Yerel seçimlere bir aydan az bir süre kala siyasi partilerin adayları da gerçekleştirdikleri ziyaretlere ağırlık verdiler. Bu kapsamda Büyük Birlik Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Sedat Alataş, BUSABAH’a bir ziyaret gerçekleştirerek, seçildi takdirde hata geçirmeyi planladığı hedefler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ticaret sektörü ile uğraştığını kaydeden Alataş, fabrikaların organize sanayi bölgelerinde yer ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek için Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday olduğunu vurguladı.

“YÜKÜNE ÇEKEN YERLER OLDU”

Yeşilyurt’un sevdaları olduğunu söyleyen Büyük Birlik Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Sedat Alataş, “Yeşilyurt bizim sevdamız. Malatya merkezde dükkanımız vardı, yıkıldı. Ben Malatya merkezdeki dükkanların düzgün yapılabileceğine inanamayan bir kişiyim. Bize anlatılanlar 30,40 ve 50 metrelik dükkanlar yapılacağı şeklindeydi. Bir lokantanın en az 150 ve 200 metrekarelik olması lazım, bir mobilya dükkanının 300 ve 400 metrekarelik alan olması lazım. Yeşilyurt’un bizi cezp etmesinin tek sebebi daha önce Diyarbakır’da da 75 metrelik bir yol açıldı, Gaziantep’te İbrahimli ve Kayapınar diye bir yer açıldı bunlar Gaziantep ve Diyarbakır’ın yüküne çeken yerler oldu. Batman’da da bunun bir örneği var eski Batman ve yeni Batman diye ikiye bölündü. Onlardan yola çıkarak ben Yeşilyurt semtinin Malatya’nın büyükşehri olma ihtimalini düşünerek bu yola çıktım” şeklinde konuştu.

BÜYÜK METRAJLI MAĞAZALARI YEŞİLYURT’A TAŞIYACAĞIZ

Yeşilyurt’u, Malatya’nın merkezi konumu haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Alataş,”Eğer büyükşehir ile el ele verebilirsek birçok projemiz var, bunları hayata geçireceğiz. Malatya’nın büyük metrajlı mağazalarını Yeşilyurt’a taşıyıp, Yeşilyurt’u, Malatya’nın merkezi konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Ben Ticaret Odası’nında yönetiminde bulundum, 1 ve 2. Organize de inanılmaz talep var mekan yapmak ve fabrika açabilmek için orada bir yetersizlik var. Oralarda da imkanlar dahilinde eğer istihdam edilebilirse orada 250,500 ve 750 metrekarelik dükkanlara ihtiyaç var o ihtiyaçları karşılayabilmek için Yeşilyurt Belediyesi’nden aday olmayı tercih ettim” ifadelerini kullandı.