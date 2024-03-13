İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma ödülleri dağıtıldı

Yeşilyurt’un sosyal ve kültürel zenginliklerine anlam ve değer katacak projelerine aralıksız devam eden Mehmet Çınar Başkanlığındaki Yeşilyurt Belediyesinin millî manevi değerlerine bağlı, saygılı ve donanımlı genç nesiller için sürdürdüğü hizmetlerine İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması da eklendi.

DERECEYE GİRENLER BELİRLENDİ

‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 103’ncü Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ dolayısıyla Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin destekleriyle düzenlenen ‘İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’ tamamlandı.

Öğretmenlerden oluşan jüri heyetinin yaptığı değerlendirmelerin ardından ilkokul kategorisinde birinci Malatya BİLSEM, ikinci Şehit Konuk İlkokulu, üçüncü Topsöğüt İlkokulu, mansiyon kategorisinde ise ⁠Şehit Hasan Öztürk İlkokulu oldu. Ortaokul kategorisinde ise birinci Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, ikinci ⁠Yakınca Ortaokulu, üçüncü ⁠Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi, mansiyon kategorisinde ise ⁠Barguzu Ortaokulu oldu. Ortaöğretim kategorisinde ise İbni Haldun Anadolu Lisesi birinci olurken, ikinci ⁠Özel Malatya Doğa Koleji, üçüncü ⁠Akmercan Anadolu Lisesi, mansiyon kategorisinde ise ⁠Abdülkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine; Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Erkan Dikenli, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mükremin Yağbasan, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak 91 Bin Dev Öğrenci Altınadamlar Anaokulu öğrencileri tarafından sahnelenen özel gösteri duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

“ÖĞRENCİLERİMİZ BÜYÜK BİR ÇABA SARF ETTİLER”

Yarışmaya katılan tüm okul takımlarını tebrik eden Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, “İlçemiz genelinde 223 okulumuzda İstiklal Marşıyla ilgili bilinç oluşturmak ve Mehmet Akif Ersoy’u anlamak amacıyla düzenlediğimiz yarışmaya katılan öğrencilerimiz büyük bir çaba sarf ettiler. Okul müdürlerimizi, danışman öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve jüri heyetimizi tebrik ediyorum, dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. Etkinliklerimize sahip çıkıp, desteklerini eksik etmeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile çok değerli mesai arkadaşlarına ise ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Erkan Dikenli ise, gençlerin İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un düşünce dünyasını, Türk - İslam mefkûresini, millete olan bağlılığını anlayarak özümsemelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan tüm okul takımlarını tebrik etti.

“MUKADDES DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKACAKLARINA BİZLER YÜREKTEN İNANIYORUZ”

Konuşmasında İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’u anmak ve onu anlamanın önemine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Erkan Dikenli, “İstiklal Marşı bir milletin bağımsızlık aşkının, imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakârlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. İstiklal Marşı dün olduğu gibi bugün de ellerinde bayrak, dillerinde tekbirle vatanını savunan insanımızın üzerinde ittifak ettiği mümtaz bir metindir. Milli mücadelenin en çetin döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir. Milletimizin yaşadığı en zor dönemde, ‘Korkma’ diye başlayan İstiklal Marşımız, milli mücadele ruhunun canlanmasına vesile olmuş, kahraman ordumuza ve aziz milletimize umut aşılamıştır. Yeşilyurt Belediyesi olarak da özellikle genç neslin erken yaşlarda vatan ve millet sevdasıyla büyümesine, kendisini bu mihvalde geliştirmesine ayrı bir önem veriyoruz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle ortaklaşa düzenlediğimiz ‘İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması da bu hizmetlerimizin en değerli ve en kıymetli parçalarından bir tanesidir. Gençlerimizin İstiklal Marşının ruhunu anlaması, Mehmet Akif Ersoy’u yakından tanıması için de bu tür etkinliklerde sürekli yer alıyoruz. Her yönüyle anlamlı ve değerli olan böylesine güzel bir yarışmanın paydaşı olmakta bizim adımıza gurur vesilesidir. ‘Ağaç yaşken eğilir’ diye güzel bir sözümüz vardır, gençlerimizin erken yaşlarda bunları bilmesi, bilinçli ve duyarlı olması ülkemizin geleceği açısından önem arz etmektedir. Yarışmaya katılan tüm okullarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyoruz, çocuklarını bu yarışmaya katılmaya teşvik eden ailelerimizi ise tebrik ediyoruz. Gençlerimizin şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarını sonuna kadar koruyacaklarına ve mukaddes değerlerimize sahip çıkacaklarına bizler yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren okul takımlarına ve jüri heyetinde yer alan öğretmenlere hediyeleri takdim edildi.

Ödül alan öğrencilerin, törende İstiklal Marşı kıtalarını canlı olarak okuması salonda bulunan katılımcıları duygulandırdı. Günün anısına çektirilen fotoğraflarla program sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN