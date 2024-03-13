13 Mart 2024 Malatya’da bugün iftar vakti ve günün iftar menüsü

Mercimek çorbası, Köz biber mezesi, Tas kebabı, Pilav, Güllaç

Bu menü, geleneksel Türk mutfağından lezzetli ve doyurucu yemeklerden oluşuyor. İftar sofralarınızı renklendirecek ve sevdiklerinizle birlikte keyifli bir iftar deneyimi yaşamanıza olanak sağlayacak bir seçimdir. Afiyet olsun!

GÜNÜN AYETİ

… Kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…

(Mâide, 5/32)

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların çoğu, şu iki nimetin kıymetini bilmez ve onları kullanırken ellerinde oluşuna aldanır: Sağlık ve boş vakit. (Buhârî, "Rikâk", 1; Tirmizî, "Zühd", 1)

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Kulağımın kötülüğünden, gözümün kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden Sana sığınırım. (Ebû Dâvud, "Vitir", 32)

İftar, İslam dininde günbatımıyla birlikte oruç tutmanın sona erdirilmesi ve ifa edilmesi anlamına gelir. Ramazan ayında, oruç tutan Müslümanlar gün boyunca yemek, içmek ve cinsel ilişkiden kaçınarak sabır, takva ve ibadetlerini artırırlar. İftar, günbatımıyla birlikte orucun bozulması ve ifa edilmesiyle gerçekleşir.

İslam inancına göre iftarın anlamı ve önemi şu şekilde özetlenebilir:

Allah'a Şükür: İftar, orucun sona ermesiyle birlikte Müslümanlar, Allah'a şükürlerini sunarlar. Oruç tutmak, Allah'a itaati ve kulluk bilincini güçlendirir. İftar, bu şükür duygusunu ifade etmek için önemli bir zaman dilimidir.

Dayanışma ve Paylaşma: İftar sofraları, aile bireyleri, dostlar ve komşular arasında bir araya gelmeyi sağlar. Müslümanlar, iftar sofralarında sevdikleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşarlar ve bu zaman diliminde dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirirler.

Ruhsal ve Manevi Yenilenme: Ramazan ayı, Müslümanlar için ruhsal ve manevi bir yenilenme zamanıdır. Oruç, nefsi kontrol etmeyi, sabrı ve iradeyi güçlendirmeyi sağlar. İftar, bu manevi yenilenmenin bir parçası olarak kabul edilir.

Duaların ve İbadetlerin Kabul Edilme Zamanı: İftar vakti, Müslümanlar için duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek bir zaman dilimidir. Ramazan ayı boyunca yapılan ibadetler ve dualar, iftar zamanında özellikle değerlidir ve Allah'a yakınlaşmayı sağlar.

Gıda ve Su İhtiyacının Karşılanması: Oruç tutan Müslümanlar için iftar, gün boyunca açlık ve susuzluğun ardından gelen gıda ve su ihtiyacının karşılanması demektir. İftar, bu açlık ve susuzluğun sona ermesiyle birlikte bedensel olarak rahatlama ve enerji kazanma fırsatı sunar.

İftarın anlamı ve önemi, Müslümanlar için sadece bedensel ihtiyaçların giderilmesiyle sınırlı değildir; aynı zamanda ruhsal ve manevi bir yenilenme, dayanışma ve ibadet fırsatı olarak da kabul edilir. Bu nedenle, Müslümanlar için iftarın büyük bir önemi vardır ve Ramazan ayının en özel ve kutsal anlarından birini oluşturur.

Kaynak: Haber Merkezi