Sinema, izleyicilere stresli günlük yaşamlarından uzaklaşma ve eğlenme fırsatı sunar. Bir film izlerken, izleyici kendini anlatılan hikâyenin içerisine kaptırabilir. Aynı zamanda izleyici sinema sanatı yoluyla ifade edilen duyguları, fikirleri ve estetikleri deneyimleme şansı elde eder. Peki, güncel olarak sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Vizyonda hangi filmler var?

Güncel olarak sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Vizyonda hangi filmler var? Hangi filmler vizyona girdi? İşte Mart ayında vizyonda yer alan filmler:

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ

Dünya çapında ilgi ile izlenen ve güncel olarak da Türkiye sinemalarında ilk sırayı alan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki filminin resmi açıklaması şu şekilde:

"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'de Paul Atreides'in, ailesini yok eden komploculara karşı küplere binmiş halde intikam almaya giderken Chani ve Fremen'le bir araya geldiği efsanevi yolculuk anlatılacak"

KRAL ŞAKİR: DEVLER UYANDI

Güncel olarak sinema salonlarında izleyiciyle buluşan film, çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Filmin konusu ise şu şekilde belirtiliyor:

“Ünlü bir teknoloji firması, elektronik cihazların mobil hale gelip, yapay zekâ ile hareket edebildikleri bir sistem geliştirir. Şakir ve ailesi, şirketin yaptığı ürünlerin hayranıdır. Yıllar önce teknoloji şirketinin sahibi olan Harun, Şakir'in babaannesi Seniha'nın düzenlediği keşif gezilerinde tarihler öncesine ait olan bir taş keşfeder”

LOHUSA

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu komedi filminin oyuncuları ise Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan olarak karşımıza çıkıyor. Film yeni bir anne ve babanın 40 günlük komik hikâyelerini anlatıyor.

ERDAL İLE ECE

Erdal, kuzeni Oğuz ile birlikte oto sanayide araç kaplama, modifiye işleriyle uğraşan bir adamdır. Ece ise kurumsal bir firmada yönetici olarak çalışan bir kadındır. Uzun yıllardır evli olan Erdal ile Ece'nin yaşadığı acı tatlı çatışmalar, onları birbirinden komik olayların içine sürekler.

HAYATIMIZ ROMAN

Polisten kaçan Aslı ve Öykü'nün tesadüfen yolları bir Roman mahallesine düşer. Bir süre burada kalmak zorunda olan ikili, suçsuz olduklarını kanıtlamak zorundadır. Mahallenin önde gelen ismi Veli, onlara masumiyetlerini kanıtlamakta yardım ederken Öykü (Aslı Bekiroğlu) ve Nihat (Anıl Altan) arasında bir aşk başlar.

EMANET

Geçmişi sırlarla dolu olan oto tamircisi Orhan Usta’nın (Mustafa Üstündağ) ailesi dağılmak üzeredir. Orhan Usta ve ailesi, kendilerine ait olmayan bir "emanet"i korumaları gerektiğinde her şeylerini kaybetseler de birbirlerine kavuşacakları yirmi dört saatlik bir sürece girerler.

SÜPER KAHRAMANLAR: SİHİRLİ DÜNYA

Kaza eseri kendisini boyutlar arası bir evrende bulan çılgın süper kahraman Kwai Boo (Ning Yang), bu bilinmez sihirli dünyada efsanevi Shu’nun altın asasını kaybeder. Şimdi en büyük hedefi arkadaşlarıyla birlikte o altın asayı tekrar bulmak ve müzeye iade etmektir. Asa yolculuğu, Kwai Boo'nun kendi hazinesinin farkına varmasını sağlayacaktır.

RAFADAN TAYFA 4: HAYRİMATÖR

Çocukların büyük ilgi gösterdiği bilinen bu filmde, Ajan ve adamları tarafından kontrolden çıkarılmış olan Hayrimatör’ü kurtarmak için bir araya gelen Rafadan Tayfa ekibinin hikâyesi anlatılıyor.

ZAFERİN RENGİ

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği filmde Kubilay Aka, Timuçin Esen, Nejat İşler gibi sevilen isimler yer alıyor. Film tarihi olaylara değinerek, 1919 yıllarında Anadolu’da başlayan direnişi ve General Harington Kupası spor başarısının etrafında şekilleniyor

Kaynak: Haber Merkezi