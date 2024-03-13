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Edirne’de 2 Tekirdağ’da 18 bölge etkilenecek

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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 

Edirne’de 2 Tekirdağ’da 18 bölge etkilenecek mask
Edirne’de 2 Tekirdağ’da 18 bölge etkilenecek
Edirne’de 2 Tekirdağ’da 18 bölge etkilenecek
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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 

Edirne’de 2 Tekirdağ’da 18 bölge etkilenecek

TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de elektrik verilemeyecek mahalleler:

Edirne’de 2 Tekirdağ’da 18 bölge etkilenecek

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Merkez, Karaağaç bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Edirne’de 2 Tekirdağ’da 18 bölge etkilenecek

TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da:    

Edirne’de 2 Tekirdağ’da 18 bölge etkilenecek

“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Osmanlı, Merkez bölgelerine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Malkara ilçesine bağlı Sırtbey, Merkez, Ballısüle, Esendik bölgelerine,

Yarın 11.00-15.00 saatleri arasında Muratlı ilçesine bağlı İstiklal, Merkez, Kurtpınar, Fatih bölgelerine,

Yarın 12.00-13.30 saatleri arasında Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy, Yalıboyu Osb, Merkez bölgelerine,

Edirne’de 2 Tekirdağ’da 18 bölge etkilenecek

Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Muratlı ilçesine bağlı Muradiye, Merkez, Kazım, Dirik, Turan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Trakya Elektrik Dağıtım, Elektrik kesintisi, Edirne, edirne elektrik kesintisi, tekirdağ elektrik kesintisi, son dakika

13 Mar 2024 - 13:02 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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