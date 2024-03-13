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Siirt için uyarı yapıldı

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Siirt için uyarı yapıldı mask
Siirt için uyarı yapıldı
Siirt için uyarı yapıldı
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DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

Siirt için uyarı yapıldı

“Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Karayel, Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Yelken, Küfre, Çayağzı bölgelerine,

Siirt için uyarı yapıldı

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Kaynaklı, Çakıllı, Yoldurağı, Taşoluk, Avcılar, Ekinli, Gökdoğan, Yunuslar, Kuyucuk, Gürgöze, Demirkuyu, Bahçeli, Çalıdüzü, Yolboyu, Bozhüyük, Çayırlı, İncirlik, Saipbeyli, Akdem, Yakıttepe, Kısmet, Konakpınar, Seyrantepe(Gözpınar), Toytepe, Şenköy, Derince, Sıcaksu, Erdurağı, Huzur, Gültepe(Erdurağı), Kuyulu, Yeniköy, Akdoğan, Tuzla, Birke, Günyayla, Pirinçlik bölgelerine,

Siirt için uyarı yapıldı

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Duygulu, ılıca, çeltiksuyu bölgelerine,

Siirt için uyarı yapıldı

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Tütenocak, Atabağı, Çelikli, Aşağı Tütenocak, Sarısalkım, Gümüşkaş, Dedebakırı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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13 Mar 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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