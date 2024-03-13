Siirt için uyarı yapıldı

DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:
“Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Karayel, Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Yelken, Küfre, Çayağzı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Kaynaklı, Çakıllı, Yoldurağı, Taşoluk, Avcılar, Ekinli, Gökdoğan, Yunuslar, Kuyucuk, Gürgöze, Demirkuyu, Bahçeli, Çalıdüzü, Yolboyu, Bozhüyük, Çayırlı, İncirlik, Saipbeyli, Akdem, Yakıttepe, Kısmet, Konakpınar, Seyrantepe(Gözpınar), Toytepe, Şenköy, Derince, Sıcaksu, Erdurağı, Huzur, Gültepe(Erdurağı), Kuyulu, Yeniköy, Akdoğan, Tuzla, Birke, Günyayla, Pirinçlik bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Duygulu, ılıca, çeltiksuyu bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Tütenocak, Atabağı, Çelikli, Aşağı Tütenocak, Sarısalkım, Gümüşkaş, Dedebakırı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.