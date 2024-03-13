Malatya’da Beydağı Spor Kulübü neden isyan etti

Geçen hafta sadece Hekimhan Kale Gençler Birliği maçını cumartesi günü oynatılmasını örnek gösteren Doğan, kulüpler arasında adil davranılmadığını dile getirdi. Malatya Amatör Sporlar Kulübü'nün başvurularını dikkate almadığını ve taraflı bir tutum sergilediğini belirten Doğan, özellikle Beydağı Spor Kulübü'nün isteğinin göz ardı edildiğini savundu.

Doğan, bu hafta oynanacak olan Arapkir Gücü maçının Malatya'da oynanmasını istediklerini ancak bu taleplerinin de reddedildiğini ifade etti. Kendilerinin maddi imkansızlıklarını ve Ramazan ayını gerekçe göstererek taleplerini ilettiklerini ancak bu durumun dikkate alınmadığını belirten Doğan, yaşananların haksızlık olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Arapkir Gücü'nün Malatya'da oynamak istemesine rağmen bu taleplerinin de yerine getirilmediğini söyleyen Doğan, Malatya Amatör Sporlar Kulübü Başkanı'nın yapması gereken işleri kulüplere yıktığını öne sürdü.

Mehmet Doğan, bu yaşanan haksızlıklara karşı tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Küme düşme potasında olan takımımızı bu saatten sonra oynanacak müsabakalara çıkmama kararı aldık. Umarım bizleri anlayan, sorunlarımızı dinleyen ve yardımcı olan bir yönetim gelene kadar amatör maçlara çıkmayacağız."

Malatya'da futbol camiasında yaşanan bu gerginlik beklenen adil bir çözüm bulunana kadar devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi