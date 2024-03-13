13 Mar 2024 - 12:23 - Gündem

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre ilçeleri etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…