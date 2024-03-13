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Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre ilçeleri etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre ilçeleri etkilenecek! mask
Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre ilçeleri etkilenecek!
Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre ilçeleri etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre ilçeleri etkilenecek!

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Andaç, Aslanlı bölgelerine,

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre ilçeleri etkilenecek!

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni(Kasrik), Damlaca, Başkaya, Dicle, İsmet Paşa, Şafak, Yoğurtçular, Dağkonak, Şehrinuh, Araköy, Yayla, Geçitboyu, Hatipler, Aydınlar, Güneyçam, Yeşilyurt, Özveren, Gözlüce, Toptepe, Yeni(Merkez), Bahçelievler(Merkez), Güneyce, Atatürk(Kumçatı), Çadırlı, Nasırhan, İkizce bölgelerine,

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre ilçeleri etkilenecek!

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Şht. Harun Boy, Birlikköy, Cumhuriyet(Merkez), Aksu, Kapılı, Cumhuriyet(Çalışkan), Damlaca, Çardaklı, Fatih, Aksu, Başak, Nuh, Yenişehir, Başak (Köyün Kendisi), Köprübaşı, Kavallı, Ortaköy bölgelerine,

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre ilçeleri etkilenecek!

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Damlarca, Akdizgin, Yalaz, Sulak, Elcani, Turgut Özal, Yeni(Merkez), Ocaklı, Köyceğiz, Pınarbaşı, Gedik, Alakamış, Ortaca, Uğrak, Açma, Varımlı, Yolaçan, Şeker bölgelerine,

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre ilçeleri etkilenecek!

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Katran, Yeşilyurt, Sur, Güçlü, Kolgezer, Gürsu, Sulak, Örencik, Çavuş, Cudi, Caferi Sadık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre ilçeleri etkilenecek!

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13 Mar 2024 - 12:23 Şirnak- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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