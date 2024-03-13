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Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı etkilenecek mask
Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı etkilenecek
Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı etkilenecek
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Cevizpınarı, Kabala, 13 Mart, Akıncı, Hüyüklü, Küçükköy, Çıplaktepe, Alakuş, Çukuryurt, Buğday, Dibektaş, Ensar, Savurkapı, Kayacan, Gül, Savurkapı bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı etkilenecek

Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Korucu, Suçatı, Kumdere, Bahçebaşı, Yılmaz, Kuşluca, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Cevizli bölgelerine,

Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Böğrek, Söğütözü, Kuşçu, Ballı, Kuyulu, Dumluca, Alagöz, Çukursu, Koçyiğit, Atlı, Denktaş, Ahmetli, Köseveli, Kovalı, Konak, Düztaş, Hisaraltı, Demirli, Çataltepe, Soğukkuyu, Aydınlar, Ortaca, Hayırlı, Kocatepe, Çağıl, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe, Subaşı, Beşbudak, Pirinçli, Alibey, Kutluca, Atlı, Kovalı, Yazıcık, Kanatlı, Beşbudak, Kaynarca, Arıklı, Tatlıca, Karabent, Kilimli, Göllü, Bozhöyük, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı etkilenecek

Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Kutluca, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak, Böğrek, Issız, Zeytinpınar, Bahçelievler, Ilıca, Kuşçu, Ballı, Bozok, Bayraklı, Koçyiğit, Akçay, Adakent, Ambarlı, Kovalı, Boyaklı, Bayırköy, Çadırlı, Konak, Konuk, Bozbayır, Balova, Ortaca, Adak, Kayacık, Dumanlı, Pınarcık, Bağrıbütün, Büyükayrık bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı etkilenecek

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Konuklu, Dunaysır, Mezopotamya, Dikmen, Demirler, Akziyaret, Ulaşlı, Hocaköy, Dora, Kılduman, Çakır, Çanaklı, Erikli, Eroğlu, Büyükdere, Demirci, Yaylım, Timurçiftliği, Çaybaşı, Koçlu, Karakuyu, Kahraman, Cantaşı, Ofis, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Taşlıca, Akdoğan, Atmaca, Körsu bölgelerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Demirölçek, Karaalani, Poyraz, Ortaklı, Ömürlü, Aksu, Derecik, Kebapçı, Tarlacık, Kemerli, Duraklı, Arıköy, Gürgöze, Yeşilköy, Yukarıkonak, Konur, Sağmal, Atalar, Tanrıyolu, Ulutaş, Şanlı, Gümüşpınar, Yağmur, Evciler, Ekinciler, İkisu, Ürünlü, Çayönü, Yalınağaç, Meşeli, Ballıbaba, Köksalan, Burçköy, Göktaş, Üçkuyu, Şerefli, Akıncılar, Meşeli, Sakızlı, Engin, Yücebağ, Dikyamaç, Gümüşyuva, Arısu, Balpınar, Yetkinler, Şenyuva, Ekinciler bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı etkilenecek

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Bahçecik, Kocakent, Karataş, Ballıbaba, Köksalan, Burçköy, Göktaş, Üçkuyu, Şerefli, Akıncılar, Meşeli, Sakızlı, Engin, Yücebağ, Dikyamaç, Gümüşyuva, Arısu, Balpınar, Yetkinler, Şenyuva, Ekinciler, Bahçecik, Kocakent, Karataş, Engin, Karaalani, Poyraz, Kayalar, Gündoğan, Karşıyaka, Gürgöze bölgelerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Barıştepe, Mercimekli bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı etkilenecek

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Başağaç bölgelerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilli ilçesine bağlı Şirinevler, Bahçebaşı, Üçkavak, Uzunköy, Kocakuyu, Tavuklu, Dönerdere, Cumhuriyet, Yeni, Şafak, Güzelağaç, Kayaüstü, Kayadere, Taşgedik, Kömürlü, Öztaş, İkipınar, Çayıralanı, Havuzbaşı, Kayagöze, Göllü, Yaylatepe, Çimenlik, Tokdere, Topağaç, Beşikkaya, Mutluca, Çalışan, Kayabalı, Anıttepe, Alıçlı, Salihköy, Işıkdere, İkitepe, Ünsallı, Sivritepe, Tekkuyu, Harmankaya, Ovabaşı, Taşlıca, Pınarcık, Kaynakkaya, Çatalyurt, Duygulu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı etkilenecek

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13 Mar 2024 - 12:20 Mardin- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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