13 Mar 2024 - 12:20 - Gündem

Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…