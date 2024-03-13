Mardin’de Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe ve Mazidağı etkilenecek

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Cevizpınarı, Kabala, 13 Mart, Akıncı, Hüyüklü, Küçükköy, Çıplaktepe, Alakuş, Çukuryurt, Buğday, Dibektaş, Ensar, Savurkapı, Kayacan, Gül, Savurkapı bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Korucu, Suçatı, Kumdere, Bahçebaşı, Yılmaz, Kuşluca, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Cevizli bölgelerine,
Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Böğrek, Söğütözü, Kuşçu, Ballı, Kuyulu, Dumluca, Alagöz, Çukursu, Koçyiğit, Atlı, Denktaş, Ahmetli, Köseveli, Kovalı, Konak, Düztaş, Hisaraltı, Demirli, Çataltepe, Soğukkuyu, Aydınlar, Ortaca, Hayırlı, Kocatepe, Çağıl, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe, Subaşı, Beşbudak, Pirinçli, Alibey, Kutluca, Atlı, Kovalı, Yazıcık, Kanatlı, Beşbudak, Kaynarca, Arıklı, Tatlıca, Karabent, Kilimli, Göllü, Bozhöyük, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli bölgelerine,
Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Kutluca, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak, Böğrek, Issız, Zeytinpınar, Bahçelievler, Ilıca, Kuşçu, Ballı, Bozok, Bayraklı, Koçyiğit, Akçay, Adakent, Ambarlı, Kovalı, Boyaklı, Bayırköy, Çadırlı, Konak, Konuk, Bozbayır, Balova, Ortaca, Adak, Kayacık, Dumanlı, Pınarcık, Bağrıbütün, Büyükayrık bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Konuklu, Dunaysır, Mezopotamya, Dikmen, Demirler, Akziyaret, Ulaşlı, Hocaköy, Dora, Kılduman, Çakır, Çanaklı, Erikli, Eroğlu, Büyükdere, Demirci, Yaylım, Timurçiftliği, Çaybaşı, Koçlu, Karakuyu, Kahraman, Cantaşı, Ofis, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Taşlıca, Akdoğan, Atmaca, Körsu bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Demirölçek, Karaalani, Poyraz, Ortaklı, Ömürlü, Aksu, Derecik, Kebapçı, Tarlacık, Kemerli, Duraklı, Arıköy, Gürgöze, Yeşilköy, Yukarıkonak, Konur, Sağmal, Atalar, Tanrıyolu, Ulutaş, Şanlı, Gümüşpınar, Yağmur, Evciler, Ekinciler, İkisu, Ürünlü, Çayönü, Yalınağaç, Meşeli, Ballıbaba, Köksalan, Burçköy, Göktaş, Üçkuyu, Şerefli, Akıncılar, Meşeli, Sakızlı, Engin, Yücebağ, Dikyamaç, Gümüşyuva, Arısu, Balpınar, Yetkinler, Şenyuva, Ekinciler bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Bahçecik, Kocakent, Karataş, Ballıbaba, Köksalan, Burçköy, Göktaş, Üçkuyu, Şerefli, Akıncılar, Meşeli, Sakızlı, Engin, Yücebağ, Dikyamaç, Gümüşyuva, Arısu, Balpınar, Yetkinler, Şenyuva, Ekinciler, Bahçecik, Kocakent, Karataş, Engin, Karaalani, Poyraz, Kayalar, Gündoğan, Karşıyaka, Gürgöze bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Barıştepe, Mercimekli bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Başağaç bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilli ilçesine bağlı Şirinevler, Bahçebaşı, Üçkavak, Uzunköy, Kocakuyu, Tavuklu, Dönerdere, Cumhuriyet, Yeni, Şafak, Güzelağaç, Kayaüstü, Kayadere, Taşgedik, Kömürlü, Öztaş, İkipınar, Çayıralanı, Havuzbaşı, Kayagöze, Göllü, Yaylatepe, Çimenlik, Tokdere, Topağaç, Beşikkaya, Mutluca, Çalışan, Kayabalı, Anıttepe, Alıçlı, Salihköy, Işıkdere, İkitepe, Ünsallı, Sivritepe, Tekkuyu, Harmankaya, Ovabaşı, Taşlıca, Pınarcık, Kaynakkaya, Çatalyurt, Duygulu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.