- Gündem

Deprem bilimci Bostanbaşı bölgesine dikkat çekti “Sorunu çözün!”

ABONE OL Google News Sayfamız

“Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan depremlerin ardından açıklamalarıyla ve bilgilendirmeleriyle sık sık gündeme gelen Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal Bostanbaşı, Fahri Kayahan bölgelerindeki ağır ve orta hasarlı binalara dikkat çekti. Önal, “Vatandaş sitelerden biraz birikimi ve banka kredisi ile aldığı daireleri ne yapacağına karar veremiyor” dedi.

Deprem bilimci Bostanbaşı bölgesine dikkat çekti “Sorunu çözün!” mask
Deprem bilimci Bostanbaşı bölgesine dikkat çekti “Sorunu çözün!”
Deprem bilimci Bostanbaşı bölgesine dikkat çekti “Sorunu çözün!”
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

“Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan depremlerin ardından açıklamalarıyla ve bilgilendirmeleriyle sık sık gündeme gelen Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal Bostanbaşı, Fahri Kayahan bölgelerindeki ağır ve orta hasarlı binalara dikkat çekti. Önal, “Vatandaş sitelerden biraz birikimi ve banka kredisi ile aldığı daireleri ne yapacağına karar veremiyor” dedi.

Deprem bilimci Bostanbaşı bölgesine dikkat çekti “Sorunu çözün!”

Malatya’nın jeolojik yapısını çalışan ve depremlerin ardından yaptığı bilgilendirmelerle öne çıkan Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal “Bostanbaşı, Yüzakı, Fahri Kayahan bölgelerinde ağır ve orta hasarlı bloklarda sorunlar devam ediyor” diyerek yetkililere seslendi.

Deprem bilimci Bostanbaşı bölgesine dikkat çekti “Sorunu çözün!”

“SORUNU ÇÖZÜN”

Bostanbaşı bölgesindeki sorunların çözülmesini isteyen Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Sorunu Çözün” diyerek, “6 Şubat depremlerinde çok büyük hasar alan Malatya’nın Bostanbaşı, Yüzakı, Fahri Kayahan bölgelerinde ağır ve orta hasarlı bloklarda sorunlar devam ediyor. Vatandaş sitelerden biraz birikimi ve banka kredisi ile aldığı daireleri ne yapacağına karar veremiyor. Bu bölgelerdeki kat sayısını bazı yetkililer 4+1, bazıları 5+1, bazıları da 6+1 olması için görüş bildirdiler. Vatandaş yerinde dönüşüm istiyor, site arazisi yeterli olmuyor. Yetkililer bu bölgelerde ağır ve orta hasarlı 7, 13, 15 katlı binaların geleceği hakkında çözüm bulsun”

açıklamalarında bulundu.

Deprem bilimci Bostanbaşı bölgesine dikkat çekti “Sorunu çözün!”
 
 

# yüzyılın felaketi, malatya Yüzyılın Felaketi, deprem bölgesi Yüzyılın Felaketi, son dakika, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, maltya haber, Malatya deprem, Prof. Dr. Mehmet Önal Bostanbaşı, Fahri Kayahan, Emekli Jeolog, yer bilimci, Deprem Bilimci

13 Mar 2024 - 12:12 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL