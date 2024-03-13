13 Mar 2024 - 12:12 - Gündem

Deprem bilimci Bostanbaşı bölgesine dikkat çekti “Sorunu çözün!”

“Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan depremlerin ardından açıklamalarıyla ve bilgilendirmeleriyle sık sık gündeme gelen Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal Bostanbaşı, Fahri Kayahan bölgelerindeki ağır ve orta hasarlı binalara dikkat çekti. Önal, “Vatandaş sitelerden biraz birikimi ve banka kredisi ile aldığı daireleri ne yapacağına karar veremiyor” dedi.