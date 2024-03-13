Deprem bilimci Bostanbaşı bölgesine dikkat çekti “Sorunu çözün!”

“Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan depremlerin ardından açıklamalarıyla ve bilgilendirmeleriyle sık sık gündeme gelen Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal Bostanbaşı, Fahri Kayahan bölgelerindeki ağır ve orta hasarlı binalara dikkat çekti. Önal, “Vatandaş sitelerden biraz birikimi ve banka kredisi ile aldığı daireleri ne yapacağına karar veremiyor” dedi.
Malatya’nın jeolojik yapısını çalışan ve depremlerin ardından yaptığı bilgilendirmelerle öne çıkan Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal “Bostanbaşı, Yüzakı, Fahri Kayahan bölgelerinde ağır ve orta hasarlı bloklarda sorunlar devam ediyor” diyerek yetkililere seslendi.
“SORUNU ÇÖZÜN”
Bostanbaşı bölgesindeki sorunların çözülmesini isteyen Prof. Dr. Mehmet Önal,
“Sorunu Çözün” diyerek, “6 Şubat depremlerinde çok büyük hasar alan Malatya’nın Bostanbaşı, Yüzakı, Fahri Kayahan bölgelerinde ağır ve orta hasarlı bloklarda sorunlar devam ediyor. Vatandaş sitelerden biraz birikimi ve banka kredisi ile aldığı daireleri ne yapacağına karar veremiyor. Bu bölgelerdeki kat sayısını bazı yetkililer 4+1, bazıları 5+1, bazıları da 6+1 olması için görüş bildirdiler. Vatandaş yerinde dönüşüm istiyor, site arazisi yeterli olmuyor. Yetkililer bu bölgelerde ağır ve orta hasarlı 7, 13, 15 katlı binaların geleceği hakkında çözüm bulsun”
açıklamalarında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.