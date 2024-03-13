2024 yılı Ramazan ayı fitre bedeli ne kadar?

İslam dinine göre, Ramazan ayında oruç tutamayan kişilerin bir günlük ödemesi gereken fitre bedeli, Diyanet tarafından her yıl yeniden belirleniyor. Bu bedel, oruç tutamayanların yerine getirmesi gereken bir ibadet olarak kabul ediliyor ve yoksul ailelere destek olmak amacıyla kullanılıyor.

Ramazan ayının mübarek atmosferinde, toplumun dayanışma ve yardımlaşma duygularının pekişmesine katkı sağlayan bu uygulama, Müslümanların birbirlerine destek olmalarını ve yardımlaşma ruhunu canlı tutmayı hedefliyor.

2024 yılı Ramazan ayı boyunca oruç tutamayanlar, her bir gün için 130 TL'lik fitre bedelini ödeyerek bu ibadeti yerine getirebilecekler. Fitre bedeli, fidye miktarı olarak nakit ya da gıda olarak da verilebilmekte. Ayrıca, ödemelerin Ramazan ayından sonra da yapılabileceği belirtiliyor.

Sosyal ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak belirlenen 2024 Ramazan fitre bedeli olan 130 TL, toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu sayede, ihtiyaç sahiplerine destek olunması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi amaçlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu bu fitre bedeli ile ilgili detaylı bilgilere Diyanet'in resmî web sitesinden ulaşmak mümkün. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar bu önemli ibadeti yerine getirirken aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine destek olmanın mutluluğunu yaşayacaklar.

Kaynak: Haber Merkezi