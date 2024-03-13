BİM’de bu hafta sonu çeyiz paketi ve elektrikli bisiklet fırsatı var

15 Mart 2024 itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Dijitsu DG 22000 50 inç UHD Google TV 10 bin 999 TL,
Senna 43SNF9000F 43 inç Frameless Full HD Google TV 6 bin 899 TL,
HP FA0008NT Gaming Laptop 16/512 GB 27 bin 999 TL,
HP 58144804A Tanklı Yazıcı 5 bin 799 TL,
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 220 W 999 TL,
Arnica Blender Seti 1200 W Bin 199 TL,
Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 5.5 L 2 bin 99 TL,
Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 79 TL
Kumtel Inox Tost Makinesi 2000 W bin 499 TL,
Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 899 TL,
Kumtel Vakum Makinesi 125 W 899 TL,
Fakir Çeyiz Paketi 3 bin 999 TL,
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 750 W 2 bin 699 TL,
Vivo Y16 4/64 GB Cep Telefonu 4 bin 499 TL,
Heifer Procleanx Şarjlı Süpürge 250 W 3 bin 999 TL,
Denni Kapaklı TV Ünitesi bin 499 TL,
Polosmart Duvar Şarj 20w Pd Usb 179 TL
Polosmart Pssw13 Akıllı Bileklik 249 TL,
Denni 3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı bin 199 TL,
Kiwi Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2 bin 99 TL,
RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 18 bin 999 TL,
Relax Çelik Termos 349 TL,
Berlin Düdüklü Tencere Seti 3,5+ 7 L 799 TL
Benante Kahvaltı Seti 9 Parça 399 TL,
Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri / Adet 139 TL,
LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 280 cc 3'lü 69 TL,
Glass In Love Borosilikat Bombeli Bardak 300 ml 69 TL,
Glass In Love Cam Çerezlik 6'lı Set 159 TL,
Glass In Love Cam Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml 279 TL,
Pasta/Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL,
Okyanus Home Dikdörtgen Saklama Kabı 3 L 37,50 TL,
Okyanus Home Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 L 47,50 TL,
Çok Amaçlı Organizer Sepet 49,50 TL,
Kepçe/Kaşık Altlığı 12,50 TL,
Temizlik Seti 129 TL,
Okyanus Home Banyo Seti 5'li 229 TL,
Kulplu Badya Seti 3'lü 47,50 TL,
Silikon Bulaşık Matı 28x36 cm 39,50 TL,
Okyanus Home Poşet Klipsi 6'lı 21,50 TL,
Fonksiyonel Askı Çeşitleri 22,50 TL”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.